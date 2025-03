Arrestato per terrorismo nega le accuse, 'lontano da quel mondo'

Ha risposto alle domande del gip di Brescia e ha negato le accuse. "Non sono un terrorista, io sono lontano dal mondo della violenza. Sono andato sui gruppi online ma solo per curiosità", ha fatto mettere a verbale Rachid Karroua, il 46enne di origini marocchine, padre di cinque figli, operaio e residente a Barghe nel Bresciano, arrestato e da ieri in carcere per addestramento ad attività con finalità di terrorismo. L'avvocato, Carla Ragna, non ha chiesto misure alternative e oggi è attesa la decisione del gip sulla convalida.



