A Milano Radmet2025.it,conferenza nazionale di radarmeteorologia

Si terrà all'inizio di ottobre a Milano la prossima conferenza nazionale di radarmeteorologia Radmet2025.it. Lo annuncia l'Arpa Lombardia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in vista della 75esima Giornata Mondiale della Meteorologia.

La Giornata Mondiale della Meteorologia è celebrata ogni anno il 23 marzo, in ricordo della data del 1950 in cui entrò in vigore la Convenzione Intergovernativa dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), con l'obiettivo di promuovere la ricerca, la cooperazione internazionale, lo scambio di informazioni e l'applicazione delle scienze meteorologiche per il benessere delle persone e la protezione dell'ambiente. Ogni anno, la Giornata Mondiale della Meteorologia richiama l'attenzione su un tema specifico. Quest'anno, l'accento è posto sulla collaborazione globale per costruire sistemi di allerta precoce efficaci e accessibili a tutti. Con il tema "Closing the Early Warning Gap Together", si sottolinea l'urgenza di un'azione condivisa per contrastare i cambiamenti climatici rapidi e imprevedibili, garantendo la sicurezza delle popolazioni più vulnerabili.

La conferenza nazionale di radarmeteorologia Radmet2025.it riunirà esperti, ricercatori e operatori del settore per approfondire l'impiego dei radar nella previsione dei fenomeni atmosferici e nella gestione dei rischi. Un tema sempre più cruciale, in un contesto climatico che cambia rapidamente, nell'ambito del quale Arpa Lombardia adotta un approccio integrato, che unisce meteo, clima, acqua e ambiente. Questo modello permette di ottenere una visione completa e dettagliata delle condizioni ambientali - spiega Arpa Lombardia - migliorando così la capacità di risposta alle emergenze e favorendo una gestione più sostenibile del territorio.



