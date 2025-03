Ruba attrezzatura fotografica da auto, arrestato

Un uomo di 54 anni, G.R. di Monza, è stato arrestato per ricettazione e spaccio di droga dalla Polizia Locale di Milano nel corso di un'indagine nata dal furto di materiale fotografico.

A far scattare le indagini era stato, lo scorso 17 febbraio, il furto dal bagagliaio dell'auto di un fotografo di apparecchi e obiettivi per un valore di circa 4 mila euro. Il proprietario aveva messo un annuncio su alcune pagine social e, qualche settimana dopo, gli era stato segnalato l'annuncio di un venditore con immagini di attrezzatura molto simile alla sua. E' stato a quel punto che l'uomo si è rivolto alla Polizia Locale.

Poco dopo gli agenti del Nucleo investigativo hanno trovato la refurtiva in un bar pasticceria di Monza. All'interno è stata scoperta anche una serra con alcune piante di marijuana.



