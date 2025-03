Un presidio di protesta all'esterno del negozio Pandora è in corso in piazza Gae Aulenti a Milano. I manifestanti, una decina, sono membri dell'associazione animalista Animal Equality che da giorni attuano una campagna contro alcuni membri dei board delle multinazionali che controllano diversi marchi.

Gli attivisti stanno gridando slogan e volantinando. Al momento non si registra alcuna tensione.



