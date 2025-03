Poliziotti aggrediti a Varese, arrestato uomo per la sesta volta

Due uomini di 37 e 30 anni, italiani, sono stati arrestati ieri dalla Polizia di Stato a Varese per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per il 37enne si tratta del sesto arresto nel giro di sei mesi circa, l'ultima volta a Luino (Varese) due giorni fa.

L'uomo è sottoposto a sorveglianza speciale a Roma ma continua a tornare nel Varesotto. Ieri, dopo essere uscito dal tribunale di Varese dove il giudice ha convalidato l'ultimo arresto rimettendolo in libertà, ha dato in escandescenza aggredendo con il 30enne due agenti delle Volanti intervenuti per calmarli, colpendoli con pugni e calci. L'aggressione, costata tre giorni di prognosi agli agenti, un uomo e una donna, è avvenuta alle 18.30 in via Morosini, in pieno centro, senza che nessuno dei passanti, come emerso oggi in sede di convalida, si sia fermato a chiedere se i due poliziotti feriti avessero bisogno di aiuto anche quando i due aggressori erano stati bloccati e non c'erano quindi più pericoli.

Gli arresti sono stati convalidati oggi, per il 37enne è stata disposta la custodia in carcere. Il 30enne è stato invece rimesso in libertà.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA