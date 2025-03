L'Ippodromo di San Siro apre le porte per le giornate del Fai

L'Ippodromo Snai San Siro sarà ancora una volta tra i luoghi da scoprire inseriti nell'elenco dei luoghi aperti dal Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano Ets tra sabato 22 e domenica 23 marzo, weekend in cui l'impianto liberty di proprietà di Snaitech festeggerà anche la partenza della stagione del Galoppo.

La novità di quest'anno in particolare è rappresentata dalla Gami, la Galleria Archivio Multimediale dell'Ippodromo inaugurata a luglio 2024 che offre un percorso interattivo e multisensoriale che ripercorre la storia di San Siro e dell'ippica italiana. Altra tappa fondamentale del percorso sarà la Tribuna del Trotto, inaugurata lo scorso 11 luglio insieme alla nuova Pista del Trotto e alla Gami dopo essere rimasta inutilizzata ed inaccessibile da oltre 20 anni.

A partire dalle 10 di sabato 22 marzo, così, i narratori del Fai accompagneranno i visitatori tra i viali dell'impianto non solo le sue parti più note, dal parco botanico con le 72 specie differenti registrate e cartellinate al Cavallo di Leonardo ma anche accedere a spazi normalmente non accessibili al pubblico come la Palazzina del Peso. Anche quest'anno saranno previste, due diverse versioni per il Percorso Fai, una classica e una più lunga con tappe alle scuderie storiche e la passeggiata lungo la pista.

L'apertura per le giornate Fai coincide anche con la partenza della 138/a stagione di galoppo, con un programma strutturato su sei corse a partire dalle 15 di sabato 22 marzo tra cui emerge il Premio Apertura. Saranno inoltre previste attività di animazione per i bambini, dal "battesimo della sella" con cui i più piccoli potranno percorrere un breve tragitto in sella al pony fino all'animazione e i giochi organizzati da Fondazione Francesca Rava.



