La mostra The World of Banksy torna a Milano in un nuovo concept

Con oltre 2,5 milioni di visitatori in tutto il mondo, torna a Milano la mostra The World of Banksy.

The Immersive Experience. Da venerdì 21 marzo, e fino al 29 giugno, sarà possibile visitarla in un concept completamente rinnovato nel nuovo spazio espositivo Varesina 204, che per l'occasione viene trasformato in un ambiente unico, capace di coinvolgere i visitatori in un percorso che celebra le opere e i messaggi dell'artista britannico.

Nonostante il misterioso anonimato che caratterizza Banksy, e la difficoltà di ottenere qualsiasi tipo di autorizzazione ufficiale, la mostra rappresenta una rara opportunità per immergersi nel suo mondo attraverso straordinarie riproduzioni delle sue opere. Oltre 100 lavori, tra graffiti, fotografie, installazioni e stampe, tra cui Ozone Angel, Steve Jobs, Napoleon e Flower Thrower, accompagneranno il pubblico in una narrazione visiva che spazia tra impatto estetico e riflessione sociale. Un'ulteriore sezione video arricchirà l'esperienza, approfondendo la storia e i significati dei murales più celebri dell'artista.

Icona della Street Art contemporanea, con i suoi graffiti realizzati con la tecnica dello stencil Banksy ha conquistato il mondo affrontando temi come politica, consumismo e contraddizioni sociali. Le sue opere hanno raggiunto cifre da record nelle aste internazionali, consolidando la rilevanza della Street Art nel panorama artistico globale. Tra gli eventi più celebri, la vendita di Girl with Balloon, autodistrutta nel 2018, e il record stabilito nel 2021 con Love is in the Bin, aggiudicata per 21,6 milioni di euro.



