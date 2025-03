I vigili lo multano e lui dà fuoco al comando

Un 53enne residente in provincia di Varese, celibe, operaio, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio (Varese) e dagli agenti del Comando di Polizia locale di Oggiona con Santo Stefano (Varese) per tentato incendio doloso e danneggiamento in seguito ad incendio.

L'uomo è ritenuto il responsabile di aver appiccato le fiamme al comando oggionese dei vigili intorno alle 2.30 dello scorso 12 ottobre. Ad incastrarlo ci sarebbero anche i video delle telecamere di sorveglianza che lo immortalano con una tanica in mano mentre si avvicina alla sede della Polizia locale con il cappuccio della felpa sollevato a nascondere parzialmente il viso. Da subito gli inquirenti avevano ipotizzato che l'incendio doloso, che fortunatamente ha danneggiato solo una finestra, un muro, e la pavimentazione antistante il comando, potesse essere una ritorsione per una multa considerata ingiusta o troppo salata. Gli investigatori si erano concentrati sui casi più "caldi", ovvero sui sanzionati che avevano reagito con vivaci proteste dopo essere stati multati. Sino ad arrivare al 53enne che, stando agli inquirenti, ha appiccato le fiamme proprio per ritorsione dopo una sanzione. La denuncia è scattata d'intesa con la Procura della Repubblica di Busto Arsizio.



