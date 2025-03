Ancma, a Bologna vendite bici cresciute grazie limite a 30 km/h

"L'anno in corso non è iniziato benissimo, crediamo per il motivo che in Italia la bicicletta si usa per lo più per svago, turismo e sport, e quindi bisogna aspettare il bel tempo. Ma ci sono segnali incoraggianti per i prossimi mesi". Così Pietro Nigrelli, direttore del settore ciclo Ancma, durante la presentazione dei dati del mercato delle due ruote a pedali italiane. Un intervento in cui ha più volte insistito sulla necessità di investire in infrastrutture e sicurezza se si vuol trasformare la bici da mezzo per lo svago a mezzo di trasporto.

Per Nigrelli "c'è fiducia di recuperare terreno nei prossimi mesi, e nel medio-lungo periodo ci sono segnali da alcuni amministrazioni locali a favore di un maggiore utilizzo delle biciclette". "A Bologna, dopo un anno di 'città 30', sono sicuramente aumentate le vendite di questo tipo di mobilità" ha aggiunto riferendosi al limite a 30 km/h imposto alle auto dalla amministrazione di Matteo Lepore in alcune aree della città.





