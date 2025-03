A Sabbioneta la nuova mostra del fotografo Juergen Teller

La Galleria degli Antichi e la Sala degli Specchi di Palazzo Giardino, a Sabbioneta, nel Mantovano, ospiteranno dal 13 aprile al 23 novembre '7 ½', una personale del famoso fotografo tedesco Juergen Teller, organizzata dalla Fondazione Sabbioneta Heritage.

Dopo le retrospettive che lo hanno visto protagonista al Grand Palais Éphémère di Parigi (2023) e in Triennale Milano (2024), Teller approda a Sabbioneta con un inedito progetto espositivo, a cura di Mario Codognato, che ricostruisce il suo più recente percorso artistico, caratterizzato da un grande rinnovamento creativo, con un'attenzione inventiva che dalla moda si è allargata agli avvenimenti storici del presente e del passato e soprattutto al sodalizio professionale ed esistenziale con la moglie Dovile Drizyte. Il numero del titolo della mostra rimanda non solo agli anni in cui i due hanno collaborato artisticamente, ma anche al tempo che quotidianamente trascorrono insieme. Questa sorta di album privato si dispiega in un dialogo serrato con i 97 metri di lunghezza della Galleria degli Antichi e i soffitti rinascimentali della Sala degli Specchi.

"Juergen Teller - spiega il curatore Mario Codognato - è senza dubbio uno degli artisti più importanti della sua generazione e uno dei più grandi innovatori del linguaggio fotografico, non solo nel campo della moda, ma di tutta l'applicazione creativa di questo mezzo. L'inclusione del quotidiano, l'istantaneo congelamento di ogni situazione immaginabile, hanno anticipato l'estetica dei social e influenzato in maniera evidente ed inesorabile le ultime generazioni nel campo fotografico".



