A Milano per le Giornate Fai porte aperte a Palazzo Beltrami

Per le Giornate Fai di primavera che si terranno sabato e domenica aprirà le porte anche Palazzo Beltrami, sede della Ragioneria Municipale di Milano. L'edificio in piazza della Scala, realizzato un secolo fa su disegno di Luca Beltrami, sarà visitabile a partire dalle 10 fino alle 17.30, orario previsto per l'ultimo giro.

Una ventina di volontari e volontarie del Fondo per l'Ambiente italiano accoglierà e accompagnerà i visitatori in un viaggio nel tempo e nelle vicende che hanno trasformato la piazza, cuore civico della città, e i suoi monumenti, dal Teatro del Piermarini alla Galleria.

All'interno di Palazzo Beltrami sarà possibile ammirare sale, opere d'arte e arredi storici dell'edificio, nato come sede monumentale della Banca Commerciale italiana. Il percorso partendo dallo Scalone d'Onore porterà agli spazi di rappresentanza del piano nobile e agli attuali uffici dell'assessorato al Bilancio del Comune di Milano.





Ad accogliere il pubblico, nel pomeriggio di sabato sarà proprio l'assessore Emmanuel Conte. "Ringrazio il Fai per aver selezionato Palazzo Beltrami, forse ancora poco svelato e apprezzato ma ricco di arte e di riferimenti storici - commenta l'assessore - . E dove ogni giorno, tra le sue bellezze e con il massimo rispetto per il patrimonio che qui è conservato, lavoriamo all'amministrazione del Comune, mantenendo inalterata negli anni la centralità di questo edificio per la nostra città".



