Travolge anziana che si rompe il polso, arrestato rapinatore

Un'anziana cliente di un supermercato è rimasta ferita, ieri pomeriggio, mentre faceva la spesa, travolta da un rapinatore in fuga. L'anziana ha riportato la frattura di un polso e 35 giorni di prognosi. È accaduto all'Esselunga di viale Suzzani a Milano, dove intorno alle 13 un ladro di alcolici, vistosi scoperto, è fuggito precipitosamente travolgendo la cliente, una 81enne. L'uomo, un 25enne tunisino irregolare e con precedenti, è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia poco dopo. In un'altra rapina in un supermercato, l'Aumai di piazzale Loreto, un ladro, poco dopo le 15, per fuggire dopo essere stato scoperto, ha malmenato un vigilante e, una volta sulla piazza, trovandosi circondato da alcune persone, ha agitato delle cesoie minacciando di ucciderle se non lo avessero fatto passare. Anche in questo caso l'uomo, un 29enne marocchino irregolare e con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia.



