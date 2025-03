Studente spruzza spray urticante in classe, cinque in ospedale

Quattro studenti e un'insegnante sono rimasti intossicati, questa mattina, da uno spray urticante spruzzato per gioco da un ragazzo in una classe di una scuola media di Mantova. Le cinque persone sono state trasportate in ospedale dalle ambulanze arrivate sul posto dopo che era scattato l'allarme. Studenti e docente hanno accusato leggeri malori come irritazione agli occhi e, in qualche caso, difficoltà respiratorie. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. I vigili del fuoco sono intervenuti per bonificare gli ambienti contaminati dallo spray, spruzzato mentre in aula oltre all'insegnante c'erano 18 studenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA