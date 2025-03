StradivariFestival, sulle tracce di Bach

Violino e strumenti ad arco in primo piano, con solisti ed ensemble di assoluto prestigio internazionale, ma anche un focus speciale sulla fisarmonica: dal 30 aprile al 20 dicembre tornerà lo StradivariFestival, la prima e più importante manifestazione musicale del Museo del Violino di Cremona. Giunto alla XIII edizione, il festival quest'anno, tradizionalmente in programma in autunno, per la prima volta si svolgerà in primavera, proponendo fino a dicembre una vera e propria stagione di musica da camera. Come osserva il direttore artistico Roberto Codazzi "sarà Johann Sebastian Bach, il padre della musica moderna, a fare da filo rosso di alcuni dei principali appuntamenti, ma anche con programmi in cui risiedono autori di ieri e di oggi per una convivenza di stili e di epoche che in questi ultimi anni è stata molto gradita dal pubblico". Tutti gli appuntamenti, dieci in totale, saranno ospitati all'Auditorium Giovanni Arvedi, la cui straordinaria acustica lo rende di per sé uno strumento musicale. Si comincia il 30 con il concerto de I Brandeburghesi, poi si proseguirà fino a ridosso del Natale, con lo Stradivarimemorialday (18 dicembre) e il Gospel all'Auditorium (20 dicembre).



