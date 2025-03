Shantaram20, maratona di letture per i 20 anni del longseller

Compie vent'anni Shantaram, il longseller di Gregory David Roberts che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo, oltre mezzo milione in Italia dove ha raggiunto l'ottantesima edizione. Pubblicato nel 2005 da Neri Pozza, il famoso romanzo di oltre mille pagine viene festeggiato dalla casa editrice con una giornata speciale, sabato 12 aprile.

Su diversi canali e in tutto il territorio nazionale si estenderà una campagna di comunicazione e lettura attiva e condivisa. "Qualunque cosa tu decida di fare nella vita, falla con coraggio, e non potrai sbagliare di molto" affermava Gregory David Roberts. Dalle 15.30 alle 18.00 si terrà una maratona di lettura di brani scelti dal romanzo in oltre 50 librerie indipendenti e di catena in tutta Italia e sui canali social della casa editrice. A leggere le pagine di "inesorabile bellezza" (Kirkus Reviews) si alterneranno librai, lettori amanti del libro e lettori celebri, come Benedetta Parodi e le figlie Matilde ed Eleonora a Milano e i creator Marika Camposano (Catania - Feltrinelli di via Etnea), Elly_Book_Nerd (Roma), Victor Diamandis (Torino - Libreria Gulliver) e Mariella Ferrara (Bologna) e Mattia Ippolito (Milano - Il Trittico). Inoltre, alla libreria Il Trittico di Milano e in diretta online, a partire dalle 18.30 Shantaram sarà al centro di un incontro speciale del Club Neri Pozza, con ospiti d'eccezione, tra cui l'esploratore Alex Bellini e il team della casa editrice, che racconteranno la loro esperienza di lettura della grande saga.

A chiudere la giornata, festeggiamenti per il ventesimo anniversario con lo Shantaram20 Party a Milano. "Dal 2005 un romanzo di oltre mille pagine conquista e seduce, stagione dopo stagione, anno dopo anno, decine di migliaia di lettori, che a loro volta si fanno 'passatori di parola' e segnalano, consigliano, regalano questo straordinario libro. Lettori di ogni genere, di ogni età, di ogni ambiente, che hanno fatto di Shantaram, la grande avventura epica di Gregory David Roberts, uno dei grandi classici della nostra contemporaneità letteraria, e siamo davvero felici di festeggiare - insieme a tutti i suoi lettori - i primi vent'anni dell'edizione italiana", dice Giovanni Francesio, direttore editoriale di Neri Pozza. Ma le celebrazioni di Shantaram20 non si esauriranno il 12 aprile: a Torino nei giorni del Salone Internazionale del Libro, sabato 15 maggio alle 17.15 sulla Pista 500 ci sarà un ulteriore appuntamento dedicato al capolavoro di Gregory David Roberts.





