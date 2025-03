Sciopero treni, a Milano cancellazioni e ritardi

E' iniziato anche a Milano lo sciopero dei treni previsto per la giornata di oggi proclamato dal Gruppo Fs Italiane, Italo e Trenord con ritardi e variazioni possibili tra le 9 e le 17.

Al momento sui tabelloni delle principali stazioni del capoluogo sono segnalate alcune cancellazioni e pochi ritardi. A Milano Centrale sei i convogli cancellati, tra treni AV e regionali.

Trenord avvisa che i sindacati Orsa, Ugl e Fast hanno proclamato lo sciopero "che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni. Nel caso di non effettuazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto senza fermate intermedie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA