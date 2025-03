Per BonelliErede nuova sede a Milano nel 2026

Il prossimo anno BonelliErede e beLab avranno una nuova sede nell'area di Porta Nuova. Si tratta di due edifici di 15 piani per un totale di 15mila metri quadrati dove saranno riunite le seicento persone che lavorano con lo studio legale.

"La nuova sede è un passo importante per lo Studio, e gli conferisce una nuova identità più in linea con le caratteristiche di innovazione e creatività che ci contraddistinguono" ha spiegato il presidente di BonelliErede Massimiliano Danusso,.

La nuova sede, di proprietà del fondo Atlas gestito da Kryalos SGR, "è stata progettata e realizzata pensando alle persone di BonelliErede, con le persone di BonelliErede" ha sottolineato Eliana Catalano, che è Managing Partner della law firm.

L'immobile, con i due edifici collegati da un percorso orizzontale, sarà un Nearly Zero Energy Building grazie a un progetto di rigenerazione avviato nel 2023, concepito secondo i principi della progettazione sostenibile e bioclimatica. Una volta completato, sarà dotato di certificazioni green internazionali, tra cui Core&Shell LEED Platinum, WELL Platinum, BREEAM Excellent e WiredScore Platinum. Gli spazi comuni includono un auditorium, una palestra, spazi di ristorazione, una palestra e oltre duemila metri quadrati di aree verdi.





