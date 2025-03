Nell'ospitalità cresce l'interscambio Italia-Arabia Saudita

È in continua crescita nel settore dell'ospitalità l'interscambio commerciale tra Italia e Arabia Saudita che ha in corso massicci investimenti infrastrutturali e un potenziamento del turismo con l'obiettivo di creare oltre 300.000 nuove camere d'albergo e di accogliere 150 milioni di turisti entro il 2030.

Dai macchinari per la ristorazione professionale, al design per l'hotellerie si tratta di un flusso rilevante di prodotti rappresentati a Host Milano, la manifestazione leader mondiale nel settore Horeca (Hotellerie-restaurant-café) di Fiera Milano, che accompagnerà insieme al partner locale Semark le imprese anche ad Host Arabia, a Riyadh, anticipata dal 15 al 17 dicembre. Una data strategica perché in concomitanza con Saudi Horeca, 14/a edizione della fiera annuale di riferimento per il Medio Oriente dei settori food & beverage e attrezzature per la ristorazione professionale.

"Il progetto di Host Arabia è stato accolto con favore dai comparti dell'Horeca cui è rivolto, soprattutto dalle imprese italiane, fortemente orientate all'export e sempre alla ricerca di nuovi mercati in cui proporre le loro soluzioni tecnologiche all'avanguardia - afferma Fiera Milano -. La partnership con Semark mira a valorizzare e rendere sempre più solido il posizionamento di Fiera Milano in Medio Oriente".

A Fiera Milano la 44/a edizione di Host si terrà dal 17 al 21 ottobre.



