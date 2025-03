Eshkol Nevo inaugura a Milano il Book Club Gramma

Sarà Eshkol Nevo a inaugurare il Book Club Gramma, un nuovo spazio di incontro e discussione voluto da Feltrinelli Gramma per discutere insieme agli autori, traduttori e editor dei libri della collana.

"Un progetto che - spiegano dalla casa editrice - vuole generare dibattiti, discussioni, osservazioni critiche, attraverso le quali si esprima non soltanto il consenso dei lettori, ma la loro condivisione, la loro attiva partecipazione.

Nulla più dell'immediato giudizio dei lettori è, infatti, capace di cogliere la contemporaneità di una scrittura, il carattere di novità di un'opera o di uno stile. L'ambizione è dare origine a una piccola società letteraria che accompagni le nostre pubblicazioni".

Come in ogni classico book club, ognuno dei sei incontri in programma prevede la lettura del libro scelto prima della discussione. Il primo è 'La simmetria dei desideri' del famoso autore israeliano Eshkol Nevo, che ne parlerà con i lettori il prossimo 24 marzo alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, che ospiterà anche i restanti appuntamenti, tutti a ingresso gratuito previa iscrizione.

I prossimi incontri sono già stati fissati il 26 maggio, con 'Volga Blues' di Marzio Mian e il 7 luglio con la biografia 'Frida' di Hayden Herrera.



