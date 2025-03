Caso urbanistica: Oggioni dimesso da Consiglio ordine architetti

Giovanni Oggioni, ex vice presidente della Commissione paesaggio di Palazzo Marino, ora ai domiciliari nell'inchiesta della Procura di Milano sull'Urbanistica, si è dimesso da consigliere dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano.

Il Consiglio dell'ordine ha preso atto delle dimissioni di Oggioni, che era in carica dal 2021.

In una nota, il Consiglio spiega che verrà sostituito con il primo iscritto disponibile tra i non eletti e ribadisce "la propria fiducia nell'azione della Magistratura e dei Consigli di Disciplina".

E inoltre sottolinea che per la nomina dei componenti della commissione Paesaggio del Comune, dopo la pubblicazione dell'avviso pubblico di Palazzo Marino, "l'Ordine degli Architetti di Milano ha aperto un bando, pubblicato sempre sul proprio sito, per la raccolta delle candidature, a garanzia della parità di opportunità e della partecipazione dei propri iscritti".

"Dopo la valutazione delle proposte ricevute, secondo criteri in linea con quelli indicati nel bando del Comune, il Consiglio dell'Ordine - precisa il comunicato - ha individuato nove candidati, sei dei quali sono stati successivamente nominati sulla base di una selezione attuata da una commissione designata dalla Direzione generale del Comune di Milano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA