Blitz di Ultima Generazione da Cracco nella Galleria Vittorio Emanuele II

Iniziativa di Ultima Generazione in Galleria a Milano. Alcuni manifestanti sono entrati nel ristorante di Cracco e hanno esposto uno striscione. Sul posto la Polizia Locale che li ha fatti uscire e insieme alla Digos li sta identificando.

Sono cinque gli attivisti di Ultima Generazione entrati da Cracco in Galleria verso le 14 con cartelli con scritto 'Il giusto prezzo' e 'Ultima generazione', che poi si sono seduti a terra fino all'arrivo delle forze dell'ordine che, spiegano dal gruppo di protesta, li hanno denunciati. L'azione rientra nella campagna Il Giusto Prezzo. La richiesta rivolta a Carlo Cracco è di aprire le porte del suo ristorante, ogni giovedì, offrendo pasti gratuiti a persone al di fuori della sua abituale clientela. Un gesto concreto per sostenere chi sta affrontando difficoltà, dimostrando che la buona cucina può essere anche un atto di solidarietà. "Milano ha un'anima solidale. È una città che ha sempre saputo aiutare, accogliere e costruire reti di supporto. Oggi - spiega in un comunicato Ultima generazione - questa tradizione non è sparita: è nascosta sotto coltri di lusso, eccessi e disuguaglianza estrema". "Siamo entrati in questo simbolo del lusso e dell'opulenza - prosegue la nota - per ricordare che, al di fuori dei salotti dorati, c'è un Paese che lotta per sopravvivere".



