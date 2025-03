Alla fiera Mia Photo Fair di Milano 114 gli espositori

Conferma il proprio ruolo di piattaforma di eccellenza per la fotografia in Italia la quattordicesima edizione di Mia Photo Fair Bnp Paribas, in programma negli spazi di Superstudio Più di via Tortona, a Milano, da giovedì 20 a domenica 23 marzo. Sono 77 le gallerie selezionate per la manifestazione, organizzata da Fiere di Parma e diretta per il secondo anno da Francesca Malgara, a cui si aggiungono 37 espositori suddivisi tra editoria, progetti speciali e istituzionali. Tra i 114 espositori sono 25 quelli provenienti dall'estero.

Sono quattro le sezioni della fiera - Main Section, Deyond Photography - Dialogue, Reportage Beyond Reportage, Focus. Il tema di questa edizione, 'Dialoghi', si declina in molteplici interpretazioni e costituisce uno spazio di riflessione collettiva, dove la fotografia diventa strumento per approfondire e rappresentare la realtà in tutte le sue forme. in linea con questo tema, tra le tante opere esposte, 'Dialogues at the Mirror' della fotografa e artista di fama internazionale Monica Silva, che ritrae una figura femminile impegnata in un dialogo simbolico attraverso uno specchio rinascimentale ornato con un frammento scultoreo del XV secolo.

"Mia Photo Fair Bnp Paribas rappresenta un momento ideale per riflettere sul ruolo della fotografia come punto di incontro tra diverse visioni del mondo - spiega la direttrice artistica Malgara -. Con la quattordicesima edizione abbiamo voluto offrire alle gallerie e agli artisti una piattaforma per esplorare connessioni inaspettate intrecciando passato e presente, tecniche antiche e moderne, culture e linguaggi differenti. Questo approccio consolida l'identità di Mia come fiera che valorizza la ricerca, il confronto creativo e l'evoluzione della fotografia nel panorama artistico internazionale".



