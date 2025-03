Alessio Boni e l'Iliade a Milano, 'Nulla è cambiato da allora'

Una Iliade particolare, un "favolone per adulti" che però aiuta a vedere come nulla sia cambiato sotto il sole, perchè "non è che il classico sia moderno... siamo noi che siamo tornati là". Con queste parole Alessio Boni ha raccontato la sua 'Iliade - Il gioco degli Dei' che arriva a Milano al Teatro Manzoni dal 25 marzo al 6 aprile, offrendo anche l'opportunità - con due serate benefiche - di supportare le persone che non sono in grado di pagare le bollette.

Lo spettacolo vede in scena lo stesso Boni e Antonella Attili ed è liberamente ispirato al testo di Omero. A dieci anni dalla nascita il Quadrivio (formato da Boni, Roberto Aldorasi, Francesco Niccolini e Marcello Prayer) ha riscritto uno dei miti più antichi della società occidentale usandolo per riflettere sul tempo attuale. "Omero li prendeva un po' in giro questi 'signorotti'. E' un po' un condominio di pazzi questo Olimpo" ha detto Boni. Ma oltre al ridicolo c'è l'essere umano che non cambia. La guerra di Troia è scoppiata per motivi economici e quindi "è tutto uguale, tutto è identico. Non è cambiato nulla. La tracotanza non è finita. Siamo più paciosi perché non dobbiamo scannarci per mangiare, ma nella profondità quella ferocia è ancora qua".

Con la regia dello stesso attore, e di Aldorasi e Prayer, lo spettacolo è prodotto dal Nuovo Teatro diretto da Marco Balsamo, in coproduzione con Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, Fondazione Teatro della Toscana e Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia. Andato in scena in prima nazionale nel dicembre 2023 a Bergamo, è stato in tournée in tutta Italia. A Milano però 'Iliade - Il gioco degli Dei' arriva con una particolarità: il ricavato degli incassi delle serate del 30 marzo e 6 aprile sarà devoluto a Fondazione Banco dell'energia che, in collaborazione con A2A promuove le due serate, per contrastare la povertà energetica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA