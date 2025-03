WEmbrace Awards premia a Milano i sogni che diventano realtà

Celebrano il vero significato dello stare uniti, attraverso le esperienze di persone che non si sono arrese e hanno saputo trasformare i propri sogni in realtà, i WEmbrace Awards, che tornano giovedì 27 marzo alla Fabbrica del Vapore di Milano. Ideata e organizzata dall'Associazione art4sport Onlus, fondata da Beatrice 'Bebe' Vio Grandis insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio, la serata vuole essere "un inno all'impatto dell'agire insieme e alla condivisione di esperienze".

'Together or nothing' è il claim di questa edizione, la terza, che premierà quattro delle oltre 120 storie selezionate da una Giuria composta, tra gli altri, dal presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, dalla campionessa paralimpica Bebe Vio Grandis, dall'astronauta Luca Parmitano, dalla vicedirettrice vicaria del Corriere della Sera Barbara Stefanelli, dal fotografo Guido Harari. E ancora la cantante Laura Pausini, Maria Grazia Chiuri do Dior, la presidente della Fondazione Luciano Pavarotti Nicoletta Mantovani, Shiva Ahmadi, professore all'Università della California, il filosofo Telmo Pievani e l'illustratrice e fumettista Teresa Cherubini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA