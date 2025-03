Topolino racconta i sapori della Lombardia in un numero speciale

Un numero speciale di Topolino, in edicola il 19 marzo, racconta la tradizione gastronomica lombarda. E lo fa con un'avventura - 'Zio Paperone e la Memoria Ghiottona' - presentata al Belvedere di Palazzo Lombardia. In un crescendo di situazioni divertenti, i protagonisti esplorano le bellezze e le specialità enogastronomiche della regione. Da Milano, con i suoi frenetici lavoratori che consumano la 'schiscetta', ai paesaggi incantevoli del Lago di Como, per poi arrivare in Valtellina alla scoperta della polenta. Il viaggio prosegue a Mantova, tra le meraviglie di Palazzo Te e l'incontro con una confraternita della zucca, fino a Pavia, dove i personaggi degustano un risotto sotto il celebre Ponte Coperto.

Il gran finale si svolge nuovamente a Milano, con una scorpacciata di panettone, per poi concludersi con una mangiata in una fattoria didattica.

Nella storia - scritta da Roberto Gagnor e disegnata da Giampaolo Soldati -, Zio Paperone, accompagnato da Nonna Papera e Ciccio, intraprende un viaggio attraverso la Lombardia alla ricerca del leggendario 'sapurùn', un insaporitore naturale dalle origini antichissime, capace di rendere irresistibile qualsiasi piatto. Il vecchio papero, sempre attento agli affari, sogna di impadronirsene per trasformarlo in una fonte di guadagno per i suoi ristoranti.

Alla conferenza stampa a Palazzo Lombardia, oltre all'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Beduschi, erano presenti anche gli alunni di alcune scuole primarie milanesi, che hanno partecipato a laboratori dedicati all'alimentazione e al disegno.

"Abbiamo pensato a questa iniziativa - dichiara Beduschi - per raccontare ai più giovani e non solo, in modo originale e coinvolgente, la ricchezza della nostra tradizione gastronomica, valorizzando i prodotti tipici lombardi e il loro legame con il territorio. Attraverso il linguaggio universale del fumetto, i lettori potranno scoprire sapori autentici e piatti che rappresentano la nostra tradizione e identità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA