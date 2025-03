Ha ritrattato la sua versione Moussa Sangare, reo confesso dell'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate a Terno d'Isola la notte tra il 29 e 30 luglio del 2024. Lo ha fatto nel corso dell'udienza durante la quale è stato nominato il perito incaricato di decidere se l'uomo è capace di intendere e di volere al momento del fatto e la sua capacità di stare in giudizio. "Non è vero, non sono stato io", ha detto al temine dell'udienza.



