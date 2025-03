Nasce Proger Art&Culture, alla guida Francesco Rutelli

Nasce Proger Art&Culture, la nuova business unit dedicata alla consulenza culturale di Proger, gruppo internazionale leader nell'engineering. A condurla sarà l'ex vicepremier, ministro e sindaco di Roma Francesco Rutelli.

"Al mondo non esisteva un'unica realtà che offrisse una visione integrata di Engineering e Arte pubblica. Ora esiste - dice Marco Lombardi, Ceo di Proger -. I programmi di arte e cultura non vanno solo immaginati e suggeriti, vanno anche resi possibili e realizzati. Expertise e sensibilità della cultura artistica devono essere integrati con la concretezza e pragmaticità dell'ingegneria e del project management".

Proger gestisce già per conto della Royal Commission for Riyadh City, il progetto Riyadh Art: oltre un miliardo di dollari che trasformeranno la capitale dell'Arabia Saudita nel più grande museo a cielo aperto del mondo con settecento opere di arte contemporanea.

Proprio nella capitale saudita lo scorso 26 febbraio, Marco Lombardi, Antonio Mastrapasqua (Vicepresidente di Proger nonché General Manager della nuova Divisione) e Francesco Rutelli hanno presentato la nuova Art&Culture Division di Proger al team di 'Riyadh Artp', con il nuovo corso saudita che ha apprezzato particolarmente che Proger abbia scelto di collocare proprio a Riyadh il Regional Headquarter che coordinerà tutte le iniziative nell'area Middle East and North Africa.

"L'Italia rinnova i valori di un patrimonio culturale meraviglioso ed unico con le vibranti capacità creative e produttive contemporanee. Sviluppando soluzioni innovative possiamo creare modelli di riferimento globali. E costruendo un dialogo concreto con le istituzioni dei Paesi che sono e saranno nuovi protagonisti sulla scena mondiale - e che vedono nella cultura una forte risposta alle sfide che ci angustiano - possiamo contribuire alla crescita culturale, allo sviluppo sostenibile, all'inclusione sociale", commenta Rutelli, chairman della nuova business unit.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA