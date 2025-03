Multe e sanzioni della Polizia locale sui bus dell'Atm a Milano

Sono state 65 le persone controllate ieri pomeriggio lungo alcune linee dagli agenti delle Unità Operativa per il trasporto pubblici della Polizia locale di Milano.

Sono state allontanate dieci persone dalle fermate mentre due sono state accompagnate negli uffici per l'identificazione; Una donna è stata indagata per l'inosservanza del Daspo urbano dall'area dalla Stazione Centrale: ha precedenti per borseggio.

Un'altra persona è stata sanzionata perché fumava a una pensilina della linea 91.

Due sono state sanzionate per violazione delle norme sul decoro urbano e vi sono stati anche due allontanamenti di 48 ore (Daspo Urbano)



