Mostre e opere, il Pirellone apre le porte alla cultura lombarda

"Da oggi cominciamo un percorso che vuole celebrare e promuovere Palazzo Pirelli non solo come sede istituzionale del terzo parlamento d'Italia, ma anche come Palazzo che ospita e valorizza l'arte e la cultura lombarda".

Con queste parole il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha inaugurato nel foyer al piano terra del Pirellone, solitamente adibito ai punti stampa e alle interviste radio televisive, il nuovo "Spazio Salvatore Fiume - Gio Ponti", con alcuni pannelli informativi e due opere di Fiume, realizzate fra il 1946 e il 1950.

"Cominciamo proprio con il nuovo spazio che vuole far conoscere e celebrare il fortunato sodalizio, iniziato negli anni '50 del secolo scorso, tra un grande artista, Salvatore Fiume, e l'architetto Gio Ponti, cui si deve il progetto del Pirellone. Un omaggio a due grandi figure del secolo scorso - ha aggiunto Romani - oggi più che mai attuali per quella concretezza e quella capacità di immaginare e precorrere il futuro che erano carattere distintivi di entrambi e che sono valori a cui si ispira la nostra regione".

Nell'occasione sono intervenuti anche i figli di Salvatore Fiume, Laura e Luciano, oltre alla presidente della commissione regionale Cultura Anna Dotti e a numerosi Consiglieri regionali.

"Su commissione di Gio Ponti, Fiume realizzò due opere di grandi dimensioni per i saloni di prima classe di due navi transoceaniche, la Giulio Cesare nel 1951 e la Andrea Doria nel 1952 - ha spiegato la figlia Laura -. In Fiume, Ponti aveva riconosciuto l'artista ideale a cui affidare il difficile compito di creare gli spazi prospettici, necessari a dare profondità architettonica ai grandi saloni delle navi. Per la Andrea Doria, che purtroppo affondò nel 1956, l'idea di Gio Ponti era che i viaggiatori diretti in Italia da New York, vedessero un'anticipazione dei capolavori che avrebbero ammirato nei musei e nelle piazze italiane. A questo scopo Fiume diede vita a un vero e proprio museo galleggiante tuttora considerato un'opera di straordinaria importanza culturale".



