Milano ricorda Fausto e Iaio, 'verità dopo 47 anni'

Milano ricorda Fausto e Iaio, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, uccisi a 18 anni il 18 marzo del 1978 nei pressi del centro sociale Leoncavallo, di cui erano militanti. Un duplice omicidio rimasto senza colpevoli il cui caso è stato riaperto con un fascicolo conoscitivo lo scorso anno anche dopo che il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno del consigliere del Pd Rosario Pantaleo, per chiedere di fare chiarezza sulla vicenda. Un appello arrivato anche dal sindaco Giuseppe Sala. A 47 anni dalla morte dei due giovani come da tradizione diverse persone si sono ritrovate in via Mancinelli, dove è avvenuto l'agguato a colpi di pistola, per ricordarli.

"Siamo qui 47 anni dopo la loro morte dove sono stati uccisi - ha spiegato Ivano Vallese, presidente dell'associazione familiari e amici di Fausto e Iaio -. Rispetto ad altre persone i nostri morti non hanno avuto giustizia, abbiamo una verità storica ma non giudiziaria. Questa riapertura del caso ci auguriamo che possa fare un po' di luce e verità sulla loro vicenda. Siamo grati al Consiglio comunale che in modo bipartisan ha deciso di dare una mano perchè questa è una ferita profonda nel cuore di Milano, speriamo che si possa fare un po' di verità e giustizia". La stessa cosa che si augura Giovanni Tagliavini, un amico di Fausto e Iaio e membro dell'associazione che le ricorda.

"Stanno proseguendo nelle indagini e si spera che venga trovato materiale utile - ha detto -, perché alcune prove sono sparite e quindi mancano dei reperti. La speranza è l'ultima a morire".



