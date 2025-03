Mamme Leoncavallo: 'Speriamo che sia la volta buona'

"Speriamo che sia la volta buona". È quello che si augura Marina Boer, presidente dell'Associazione mamme antifasciste del centro sociale Leoncavallo che ha presentato la manifestazione di interesse per un immobile del Comune, che potrebbe diventare la nuova sede del centro sociale da anni sotto minaccia di sfratto nello spazio che ha occupato in via Wattau a Milano .

"Questo passo è stato importante, per dare un segnale anche della nostra disponibilità a risolvere questa situazione - ha detto a margine della commemorazione di Fausto e Iaio i giovani militanti del centro sociale uccisi nel 1978 -. Ci sono dei problemi oggettivi su queste aree ma speriamo di riuscire ad avere una trattativa costruttiva e speriamo anche che fra il Comune e la prefettura si riesca a risolvere questa situazione".

"Noi ripetiamo da anni che sempre più in una città come Milano che fa delle scelte di un certo tipo il riconoscere l'importanza di un posto come il Leoncavallo che ha avuto una funzione culturale e politica, è importante - ha spiegato - altrimenti questa esperienza non sarebbe durata". Domani ci sarà comunque il presidio anti sfratto fuori da via Watteau "perché ci sarà per l'ennesima volta l'ufficiale giudiziario". "Ma ribadiamo oggi l'importanza di quello che è stato costruito in 50 anni di storia nel rapporto con la città - ha concluso -. Non abbiamo mai avuto un atteggiamento di chiusura, il nostro essere nella città è sempre stata una proposta di progettualità per costruire una città diversa".





