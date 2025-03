Ex olgettina testimone a distanza su estorsione a Berlusconi

Testimonierà dall'ambasciata italiana in Thailandia l'ex olgettina russa Raissa Skorkina, chiamata a riferire dalla Procura di Monza nell'ambito del processo per tentata estorsione a Silvio Berlusconi da parte di Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello.

Skorkina, già chiamata in qualità di testimone il febbraio scorso in Tribunale a Monza, non si era presentata bloccando il processo. Il Tribunale di Monza ha ora autorizzato l'audizione a distanza, fissata per il 9 dicembre prossimo. Rigato, secondo l'accusa, chiese a Berlusconi un milione di euro in cambio del suo silenzio sulle feste ad Arcore del 2007.



