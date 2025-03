Dal Leoncavallo manifestazione d'interesse al Comune per un immobile

Il Leoncavallo, tramite l'Associazione Mamme antifasciste, ha presentato una manifestazione di interesse preliminare con richiesta di sopralluogo al Comune di Milano per la concessione d'uso di un immobile di sua proprietà, in via San Dionigi. Lo rende noto il Comune e questo potrebbe essere il primo passo perché lo storico centro sociale cittadino possa avere una nuova sede e possa essere legalizzata la sua esperienza, visto che rimane a rischio sgombero (prossima scadenza per questo è il 19 marzo) nell'immobile di via Watteau che occupa da diversi anni.

Lo scorso novembre il ministero dell'Interno è stato condannato a risarcire 3 milioni ai Cabassi, proprietari dell'area nel quartiere di Greco, proprio per il mancato sgombero.

Il Comune "accoglie con favore questa disponibilità nella speranza che si possa giungere in tempi rapidi ad una manifestazione di interesse definitiva - si legge nella nota di Palazzo Marino-. Come più volte ribadito, infatti, è intenzione dell'amministrazione trovare una soluzione pragmatica che, nel rispetto delle norme, salvaguardi l'esperienza, la storia e l'evoluzione che il centro sociale Leoncavallo ha vissuto negli ultimi anni".

Secondo quanto previsto dalla legge, una volta ricevuta la proposta definitiva, il Comune avvierà un procedimento a evidenza pubblica per l'assegnazione dell'immobile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA