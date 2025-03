Da Amplifon cinque borse studio per i futuri audioprotesisti

Amplifon Italia ha dato il via alla quarta edizione di 'Una laurea con Amplifon', l'iniziativa riservata agli studenti del quinto anno delle scuole superiori interessati a iscriversi al corso di Laurea triennale in tecniche audioprotesiche. Tale laurea consente di diventare audioprotesista, il tecnico specializzato nella diagnosi e cura dell'ipoacusia, figura professionale centrale nel modello di servizio di Amplifon.

Nel dettaglio, la società mette in palio cinque borse di studio che prevedono per tutta la durata del corso di laurea un contributo mensile di 500 euro e il pagamento delle tasse universitarie. Sono inoltre previsti un tirocinio di fine corso all'interno di uno degli oltre 800 centri audiologici di Amplifon in Italia l'inserimento in azienda al termine degli studi. È possibile candidarsi a 'Una laurea con Amplifon' entro il 30 giugno compilando il modulo sul sito dedicato al progetto.

L'iniziativa sarà presentata in varie città italiane nell'ambito di un roadshow nelle scuole superiori. Il corso di laurea in tecniche audioprotesiche è attualmente disponibile all'interno della facoltà di Medicina e Chirurgia di 14 università italiane: Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo, Bari, Catania, Padova, Treviso, Messina, Parma, Verona, Pisa, Siena.



