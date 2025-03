Centrodestra: 'Con il Leoncavallo solo occupazioni e illegalità'

Il centrodestra a Milano attacca il Comune dopo la notizia della manifestazione di interesse da parte del centro sociale Leoncavallo per un immobile di proprietà del Comune.

"La sua 'esperienza' è di prepotenza, occupazioni abusive e illegalità - spiegano Alessandro Verri e Paolo Guido Bassi, rispettivamente presidenti dei gruppi Lega in Comune e in Municipio 4 a Milano -. L'unica 'evoluzione' che vorremmo vedere, è uno sgombero con conseguente ripristino della legalità". Il Leoncavallo "se proprio vuole riapra pagandosi uno spazio come fanno centinaia di realtà aggregative nella nostra città, senza scorciatoie o, peggio, corsie preferenziali da parte del Comune". Dello stesso avviso l'eurodeputata del partito e consigliera comunale Silvia Sardone secondo cui la possibile regolarizzazione del centro sociale è uno "schiaffo ai milanesi onesti".

Per il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico "purtroppo non è il primo caso in cui l'amministrazione comunale strizza l'occhio a realtà antagoniste che negli anni hanno occupato spazi pubblici e privati e, invece di prenderne le distanze, la voce univoca del PD è stata quella di voler tutelare chi si muove rigorosamente nell'illegalità". "Ci opporremo con Fratelli d'Italia come abbiamo fatto in passato a qualsiasi forma di interlocuzione volta a suggellare scambi in funzione di una collaborazione di qualche tipo - ha spiegato il capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo - .

Le aree peraltro individuate da questa interlocuzione non farebbero altro che favorire il caos e l'impossibilità di gestire il territorio a danno dei cittadini".



