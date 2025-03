Basket: Eurolega; Paris-EA7 Milano 92-79

L'aggressività e il ritmo di Paris Basketball sono armi letali per l'EA7 Milano, che cade di schianto in uno snodo cruciale per la qualificazione alla post-season. Pronti, via e l'Olimpia è sotto 0-12 dopo 240'': non andrà mai avanti nel punteggio, rientrando solo a -4 (67-71) con Causeur (18) e Mannion (17) prima di scivolare nuovamente nella doppia cifra di svantaggio.

Milano paga la miriade di palle perse (13, contro appena 11 assist), una prova insoddisfacente di LeDay (14), Shields (10) e Mirotic (6) che sistemano i numeri solo a gara chiusa e l'incapacità di contenere le fiammate del folletto TJ Shorts: per l'americano, tra i candidati mvp dell'Eurolega, 24 punti, 10 assist, 6 rimbalzi, 7 falli subiti e 37 di valutazione.

La settimana prossima Milano (16-14) si gioca tanto della propria qualificazione con altri due scontri diretti: martedì a Madrid con il Real, giovedì al Forum con il Barcellona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA