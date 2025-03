Alessandra Amoroso diventerà mamma, 'un dono meraviglioso'

"Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella... e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!". Alessandra Amoroso annuncia così che diventerà mamma per la prima volta, condividendo con il suo pubblico, attraverso i social, la gioia e l'emozione per l'arrivo di Penelope, che nascerà a settembre.

"Ti amiamo già Penny, non vediamo l'ora di averti tra le nostre braccia. Settembre è vicino", aggiunge la cantante, che l'11 giugno debutta col suo 'Fino a qui summer tour' alle Terme di Caracalla. Dodici date, prodotte e organizzate da Friends and Partners che, nell'unirsi "alla gioia di questa splendida notizia" comunica la cancellazione delle ultime tre date: il 18 agosto a Roccella Ionica (Rc), il 6 settembre a Macerata e il 24 settembre a Napoli.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti per una di queste tre date sarà possibile chiedere il rimborso entro il 18 aprile 2025. Per tutte le altre date i biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.



