Abbassa il finestrino e gli rubano orologio da 250mila euro

Alla guida della sua Mercedes ha accostato col finestrino aperto per programmare il navigatore ed è stato derubato dell'orologio che portava al polso, un Patek Aquanaut del valore di 250 mila euro. E' accaduto a Milano, in via Cesare Cantù. Gli agenti della Questura stanno analizzando le immagini delle telecamere della zona per risalire al ladro.

Secondo la denuncia dell'uomo derubato, di 64 anni, il ladro è fuggito su uno scooter che era parcheggiato poco lontano.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA