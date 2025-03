Tamponamento a catena sulla A1 nel Milanese, 4 feriti lievi

Tamponamento a catena questa mattina sulla A1, all'altezza di San Giuliano Milanese. Quattro mezzi pesanti e una vettura si sono scontrati in direzione Milano. Ne danno notizia i vigili del fuoco. Quattro persone, ferite in modo lieve, sono state portate negli ospedali Humanitas e San Giuliano. Sul posto i mezzi del comando di via Messina, fra cui anche il nucleo Nbcr per le verifiche di una cisterna, che però era vuota al momento dell'impatto.

Sulle cause che hanno provocato il maxi incidente indaga la Polstrada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA