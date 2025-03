Startup milanese IdentifAI premiata con i Fintech Awards

IdentifAI, la startup italiana che identifica l'origine dei contenuti potenzialmente generati da sistemi di intelligenza artificiale, ha vinto il 'Best AI Company' dei Fintech Awards 2025. Il premio è alla terza edizione ed è organizzato da ItaliaFintech, l'associazione degli imprenditori del Fintech che raccoglie le aziende più innovative nazionali ed internazionali, e dalla testata FinanceCommunity.

IdentifAI è stata fondata da Marco Ramilli e Marco Castaldo e ha sede a Milano. "La visione di IdentifAI - afferma la motivazione del premio - è sostenere il diritto umano fondamentale di discernere se il contenuto è generato dall'intelligenza artificiale o realizzato da mani umane, impegnandosi a fornire alle persone la chiarezza e gli strumenti necessari per navigare in un mondo in cui le linee tra creazione artificiale e creazione umana sono sempre più intrecciate".

"Questo premio rappresenta un riconoscimento importante per tutto il team, impegnato ogni giorno a sviluppare tecnologie di intelligenza artificiale generativa che tutelano il diritto di distinguere sempre un contenuto umano da uno artificiale", ha affermato Marco Ramilli.

"I Fintech Awards rappresentano un'occasione straordinaria per valorizzare le eccellenze del settore e dare visibilità alle aziende che stanno ridefinendo il futuro dei servizi finanziari.

Questa terza edizione conferma come l'ecosistema fintech sia sempre più centrale nell'innovazione del mercato, con soluzioni che non solo rispondono alle esigenze di consumatori e imprese, ma contribuiscono anche alla crescita e alla competitività del sistema finanziario italiano", ha commentato Camilla Cionini Visani, Direttrice Generale ItaliaFintech.



