Sala, per la Scala Rubattino è priorità, serve supporto governo

La magnifica fabbrica della Scala - il progetto per realizzare i nuovi magazzini e i laboratori del teatro nell'area della ex Innocenti nella zona di Rubattino a Milano - incontra un intoppo economico. Aggiudicata la gara la spesa prevista è di 120 milioni e al momento ne mancano circa la metà.

Su questo "siamo alla ricerca di un supporto del governo - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala dopo la prima riunione operativa del nuovo cda - perché come sapete il finanziamento oggi è inadeguato per fare quello che vogliamo fare. E che è importante fare sia per la qualità del servizio sia in un'ottica di servizio perché rimanere all'ex Ansaldo in via Savona vuol dire spendere di più".

"E' la disponibilità di fondi per l'opera che mancano.

Sapevamo che c'era incertezza e speravamo che in questo periodo col governo si riuscisse ad avere più fondi e siamo ancora in attesa" ha spiegato Sala che come presidente del teatro ha chiesto "un aiuto al Consiglio" dato che ciascuno è "rappresentante di istituzioni che dialogano con il governo".

Se non si troveranno i fondi "quello che possiamo fare è trovare il modo di separare" il progetto "perché qui andrebbero magazzini e laboratori. Diciamo che per noi sono fondamentali i magazzini mentre il tema dei laboratori si può affrontare in un secondo momento. Però, posto che la gara è stata aggiudicata per l'intero, prima di spezzare l'intervento - ha concluso - vogliamo essere certi che invece non riusciamo a trovare fondi dal governo".



