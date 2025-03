Renzi, Governo dica se ha autorizzato intercettazioni preventive

"Cosa sta succedendo in questo Paese?". Matteo Renzi ha commentato così, questa sera a Milano, i diversi casi di dossieraggio emersi negli ultimi mesi alla presentazione del suo libro 'L'Influencer'. Renzi ha parlato anche del caso Paragon.

Il leader di Italia Viva ha parlato di "dichiarazione criptica di Giorgia Meloni nel giugno 2024, perché Fanpage ha fatto un'inchiesta, sui giovani di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni, arrabbiata da Bruxelles, dice che se questo è uno strumento di lotta politica allora cambia tutto". "A distanza di sei mesi - ha aggiunto - il direttore di Fanpage, improvvisamente viene avvisato a WhatsApp che il suo telefonino è stato intercettato con un Trojan di Paragon". "È una cosa enorme, gravissima. Io non dico che è stato il Governo, io metto in fila le cose e dico: la Presidente del Consiglio a giugno 2024 dice questo. Domando: è stato il governo ad autorizzare l'intercettazione preventiva? Sì o no? Soltanto due persone possono firmare questa intercettazione, o Giorgia Meloni o Alfredo Mantovano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA