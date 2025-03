Nella colomba di chef Oldani 2 biglietti per il Duomo di Milano

All'interno di ogni confezione, sono inclusi due biglietti per la visita dell'intero complesso monumentale del Duomo di Milano: è il dono della colomba pasquale realizzata in vista della Pasqua 2025 dallo chef Davide Oldani per la Veneranda Fabbrica del Duomo.

Dopo il panettone, presentato in occasione delle ultime festività natalizie, si rinnova così l'iniziativa D'Om de Milan, con il tradizionale dolce simbolo di pace, resurrezione e protezione. La colomba pasquale D'Om de Milan by Davide Oldani racconta non solo l'alta qualità della pasticceria italiana, ma invita milanesi e viaggiatori a scoprire e riscoprire i tesori e le curiosità celate tra le mura in marmo rosa di Candoglia, una 'foresta di pietra' popolata da 3400 statue, 96 doccioni, 55 vetrate artistiche e 135 guglie in tensione verso il cielo.

Espressione di milanesità, la colomba pasquale a lievitazione naturale ha un impasto arricchito da arancia e ciliegia candita, miele millefiori, purea di arancia e baccelli di vaniglia, sigillato da una glassa alle mandorle e granella di zucchero. La Colomba è disponibile nel formato da un chilo, in un cofanetto bianco esagonale, al prezzo di 50 euro inclusi i due biglietti Combo lift omaggio per la visita.



