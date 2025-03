Milan sceglie Montini per la comunicazione, arriva dalla Ferrari

Parte dal marketing e dalla comunicazione il piano di rafforzamento del Milan. In attesa di conoscere il nome del nuovo direttore sportivo, il club annuncia infatti la nomina di Francesca Montini a Chief Brand Officer.

Sarà responsabile delle direzioni marketing, branding, comunicazione, content & digital a diretto riporto del ceo Giorgio Furlani.

Montini, reduce dall'esperienza in Ferrari prima come comunicazione Brand e Corporate, dal 2018 al 2023, e negli ultimi due anni come Chief Communications Officer, prende il posto di Pier Donato Vercellone, che lascia il Milan dopo cinque anni. Prima di arrivare al Milan, Montini ha lavorato in mercati considerati strategici dal club rossonero - dall'Europa al Medio Oriente, fino agli Stati Uniti - per prestigiosi marchi globali, oltre alla Ferrari, come Nokia, Nike, Ford e Jeep.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA