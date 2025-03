Il 'Credo' di Mondo Marcio in arrivo il 25 aprile

Mondo Marcio, tra i primi rapper ad avere portato il genere ad un pubblico mainstream, esce il 25 aprile per Columbia Records / Sony Music Italia con il nuovo album 'Credo', dove torna a parlare della sua intimità attraverso uno sguardo più ampio, che si allarga all'umanità tutta, simbolicamente contenuta nel pancione in copertina.

Il tema chiave dell'album è infatti l'evoluzione spirituale, ovvero come la nostra anima evolve in base all'esperienza fisica su questa Terra, ma anche il proprio 'credo' personale.

"Credo - racconta il rapper milanese - è quello che ci accompagna nella nostra vita, l'arco dell'eroe del nostro film personale, la storia che ognuno di noi sceglie inconsapevolmente di raccontare a se stesso da quando siamo bambini. Nasciamo tutti nella stessa condizione: da qui la scelta in copertina dell'immagine della pancia, simbolo di fertilità universale, la fonte di amore cosmico da cui arriviamo tutti. Già da piccolissimi ognuno di noi sceglie una causa più grande a cui legarsi per rendere sopportabile l'esistenza, un suo Credo che lo accompagna e definisce per tutta la vita, e quella è l'identità. Può essere qualsiasi cosa di più grande a cui uno scelga di legarsi: da accumulare denaro a fare volontariato, dalla squadra del cuore a fare parte di un culto, da scrivere un album rap a non credere in niente, ogni causa più grande a cui ci leghiamo diventa il nostro leitmotiv mentale. Credo è ciò che rende sopportabile un viaggio che altrimenti ci porterebbe alla pazzia. Credo è il mio racconto di come la nostra identità e il nostro ego possono sia salvarci che impedirci di essere davvero noi stessi e di come - conclude il rapper, che ha debuttato nel 2006 con l'album 'Solo un uomo' - dobbiamo essere capaci di sapercene liberare, alla fine, per ritornare così alla vera fonte di vita che ci ha generati".

Mondo Marcio presenterà dal vivo il suo nuovo lavoro in una data evento al Fabrique di Milano il prossimo 10 maggio.



