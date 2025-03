Il 7 e 8 giugno torna all'Arco della Pace Party like a Deejay

Torna anche quest'anno all'Arco della Pace di Milano Party Like a Deejay, la grande festa di Radio Deejay con alla sera un doppio appuntamento musicale: sabato 7 e domenica 8 giugno.

I biglietti per le due date sono in prevendita da oggi per i possessori di Visa, che è sponsor ufficiale dell'evento, mentre da mercoledì alle 10 la vendita sarà aperta a tutti su TicketOne.it.

Dalle 20 si alterneranno sul palco una serie di artisti protagonisti della musica italiana insieme agli speaker della radio, per poi lasciare il posto ai djset curati da m2o. La lineup sarà annunciata nei prossimi giorni.

Lo scorso anno sul palco si sono alternati fra gli altri Emma, Ghali, Geolier, Mahmood, Angelina Mango e Rose Villain e sono state 210 mila le presenze al fine settimana che, anche con lo Speakers' Corner al Castello Sforzesco prevede attività di gioco, sportive, relax, e momenti di incontro oltre ai concerti.

Il costo del biglietto per una singola serata è di 15€ + diritto di prevendita. Ingresso gratuito per gli under 3 e i disabili con accompagnatori.



