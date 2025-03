Giorgia raddoppia le date di Roma, Bologna, Milano e Firenze

Continua il successo del tour di Giorgia che quest'estate la vedrà protagonista di location uniche per festeggiare i 30 anni di "Come Saprei" e da novembre nei principali palasport italiani: dopo i due sold out alle Terme di Caracalla di Roma, il doppio sold out al Teatro Greco di Siracusa, il sold out e il raddoppio alla Reggia di Caserta e il sold out all'Unipol Forum di Milano, registra il sold out anche il Palaflorio di Bari.

Raddoppia anche la data di Roma, il 19 e il 22 dicembre al Palazzo dello Sport.

A grande richiesta gli appuntamenti live di Giorgia proseguono anche nel 2026 con i raddoppi delle date di Bologna, Milano e Firenze, il 21 marzo all'Unipol Arena di Bologna, il 23 marzo all'Unipol Forum di Milano e il 28 marzo al Mandela Forum di Firenze.

Prosegue intanto il successo de La cura per me, certificato ORO (certificazione FIMI/Gfk) che resta stabile ai vertici di tutte le classifiche, per la terza settimana consecutiva è al secondo posto della classifica FIMI/Gfk, ha superato i 65 milioni di stream audio/video totali ed è il brano sanremese più usato su TikTok.

Questi gli appuntamenti live di Giorgia (prodotti e organizzati da Friends & Partners): COME SAPREI LIVE 2025 11 giugno 2025 | Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo (bi) data zero 13 giugno 2025 | Terme di Caracalla di Roma sold out 14 giugno 2025 | Terme di Caracalla di Roma sold out 21 luglio 2025 | villa Manin di Codroipo (ud) 25 luglio 2025 | Teatro greco di Siracusa sold out 26 luglio 2025 | Teatro greco di Siracusa sold out 16 settembre 2025 | Reggia di Caserta - piazza Carlo di Borbone sold out 26 settembre 2025 | Reggia di Caserta - piazza Carlo di Borbone PALASPORT LIVE 25 novembre 2025 | iesolo (ve) - palazzo del turismo data zero 06 dicembre 2025 | Bologna - Unipol arena 08 dicembre 2025 | Firenze - Nelson Mandela forum 10 dicembre 2025 | Torino - Inalpi arena 12 dicembre 2025 | Pesaro - Vitrifrigo arena 13 dicembre 2025 | Milano - Unipol forum sold out 16 dicembre 2025 | Padova - Kioene arena 19 dicembre 2025 | Roma - palazzo dello sport 20 dicembre 2025 | Bari - Palaflorio sold out 22 dicembre 2025 | Roma - palazzo dello sport nuova data 21 marzo 2026 | Bologna - Unipol arena nuova data 23 marzo 2026 | Milano - Unipol forum nuova data 28 marzo 2026 | Firenze - Mandela forum nuova data I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 16:00 lunedì 17 marzo, in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali. Info biglietti: www.friendsandpartners.it



