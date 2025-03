Fresu, Galliano e Lundgren, il trio all star al Blue Note

Il trombettista sardo Paolo Fresu, il fisarmonicista francese Richard Galliano e il pianista svedese Jan Lundgren continuano a unire il racconto delle loro storie musicale nel loro nuovo album 'Mare Nostrum IV', in uscita il 28 marzo: dodici brani che hanno scritto o arrangiato l'uno per l'altro, miniature incantevoli e cinematografiche di malinconia nordica e calore mediterraneo che il trio proporrà dal vivo, in anteprima, da giovedì 20 a sabato 22 marzo al Blue Note di Milano.

Quello che è iniziato nel 2005 come un esperimento - solo tre concerti in Svezia che riunivano un triumvirato di figure di spicco del jazz europeo - si è sviluppato negli ultimi vent'anni - con centinaia di concerti e tre album - in un trio all star che combina le proprie influenze, che spaziano dalla musica folk, classica e popolare, con la libertà del jazz. Mare Nostrum è il nome del primo album inciso dal trio nel 2007. Sono seguiti Mare Nostrum II e Mare Nostrum III, e ora è il momento di Mare Nostrum IV, che viene presentato proprio al Blue Note.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA