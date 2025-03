Comitati ambientalisti in piazza contro la norma Salva Milano

"Fermare il Salva Milano non risolve la questione urbanistica". Ne sono convinti i cittadini che sono scesi in piazza a Milano, davanti alla sede del Comune, per dire che sul tema dell'urbanistica in città serve "un cambio di passo". Il presidio è stato promosso, fra gli altri, dai Comitati ambientalisti, Legambiente, Rifondazione comunista, Milano in Comune.

Sul Salva Milano Comune e sindaco "anche se si sono dissociati continuano comunque a sostenere che è giusto - ha detto Erica Rodari dei Comitati -. Ma sarebbe una sciagura per tutta l'Italia, un liberi tutti sull'urbanistica". "Un semplice rimpasto in giunta poi - ha aggiunto -, con nomine di personale politico di scarsa competenza e non estraneo al sistema di governo della città, è solo una operazione di cosmesi. Ci sono gli illeciti per la legge e poi c'è il saccheggio dei territori".

L'appello di chi è sceso in piazza, un gruppo di poco più di dieci persone, è quello a mobilitarsi per un'assemblea cittadina, che si terrà mercoledì, che lanci una manifestazione per riaffermare che Milano non deve essere "una città per pochi".

"Lo avevamo detto quello che sarebbe successo e adesso tutti i nodi vengono al pettine - ha spiegato Gabriele Mariani di Milano in Comune che è stato candidato sindaco nel 2021 -. Con la politica urbanistica che è stata portata avanti la città è diventata per pochi ed escludente".



