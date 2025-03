Anziana muore per emorragia, sul corpo lividi, disposta autopsia

E' stata disposta l'autopsia sul corpo di una 68enne morta per un'emorragia cerebrale alcune ore dopo il ricovero all'ospedale Multimedica dopo l'intervento del 118, avvertito dal figlio di 37 anni e dal padre di 80 anni che si trovavano in casa con lei a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, la notte tra sabato e domenica.

Il figlio, che ha una denuncia per lesioni che risale al marzo del 2020, dopo la morte della madre ha avuto una crisi nervosa ed è stato disposto nei suoi confronti un Tso. La donna presentava lividi sul corpo che potrebbero risalire ai giorni precedenti e soffriva di problemi cerebrali. Le indagini sono affidate agli investigativi della Squadra Mobile di Milano, coordinati dal pm di Monza Nicola Balice che mercoledì conferirà l'incarico per l'autopsia.



